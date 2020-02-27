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27.02.2020 13:43
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База данных ГИБДД заработала — можно ехать в МРЭО

После нескольких часов технических проблем заработала база данных ГИБДД. Петербуржцы могут ехать в МРЭО: ставить машины на учёт, менять водительские удостоверения и т. п.

Напомним, с утра 27 февраля горожане жаловались на то, что база данных висит и в МРЭО просят отложить запланированные визиты. 

Причиной технических проблем, как правило, становятся перебои в работе Федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД МВД РФ в Москве. Несколько лет назад для петербуржцев это было большой проблемой: базы висли постоянно, перерывы в работе длились по несколько дней. Примерно с 2017 года ситуация улучшилась, в 2019 году было зафиксировано всего несколько случаев

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