База данных ГИБДД заработала — можно ехать в МРЭО

После нескольких часов технических проблем заработала база данных ГИБДД. Петербуржцы могут ехать в МРЭО: ставить машины на учёт, менять водительские удостоверения и т. п.



Напомним, с утра 27 февраля горожане жаловались на то, что база данных висит и в МРЭО просят отложить запланированные визиты.

Причиной технических проблем, как правило, становятся перебои в работе Федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД МВД РФ в Москве. Несколько лет назад для петербуржцев это было большой проблемой: базы висли постоянно, перерывы в работе длились по несколько дней. Примерно с 2017 года ситуация улучшилась, в 2019 году было зафиксировано всего несколько случаев.