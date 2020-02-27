Автопром затормозил. Производство машин в январе в Петербурге упало на 5%, в России — на 16%
В январе 2020 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 27 500 легковых автомобилей, что на 5% меньше объема производства за первый месяц 2019 года. Такие данные приводятся в отчете агентства «Auto-Dealer-СПб» 27 февраля.
Как отмечают аналитики, снижение показателей в первый месяц года в Северной столице наблюдается впервые с 2016 года. Но в целом по России дела обстоят еще хуже: автопром просел на 16%. В итоге доля петербургских заводов в общем объеме выросла до 29,2%, что на 4,4 п.п. больше, чем годом ранее.
По какому сценарию дальше будет развиваться рынок — пока не ясно. «Вновь появились внешние факторы, которые оказывают влияние на российскую экономику, и в частности на выпуск автомобилей иностранных брендов. Одно из следствий этого — возможная остановка в марте из-за недостатка комплектующих производства на заводе Nissan», — говорит генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. Ранее сообщалось, что перебои могут возникнуть из-за эпидемии коронавируса.
7 моделей, выпускаемых на петербургских автозаводах, вошли в топ-25 самых популярных машин в России по итогам января 2020 года. Это Kia Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Nissan X-Trail, Toyota Camry и Nissan Qashqai.