Банк «Санкт-Петербург» банкротит компании владельца отеля Taleon Ебралидзе, но у него «всё будет нормально»
Арбитражный суд Петербурга зарегистрировал иски от банка «Санкт-Петербург» к компаниям «Талион» и «Елисеев Палас Отель», которыми управляет Александр Ебралидзе. Должника требуют признать несостоятельным.
Исковые заявления с 27 февраля отображаются в системе СПАРК, в базе Арбитражного суда их пока нет. Банк требует банкротства АО «Талион» и подконтрольного ему ЗАО «Елисеев Палас Отель», общая сумма претензий — 5,5 млрд рублей.
Владелец бизнеса Александр Ебралидзе сказал 47News, что «всё будет нормально». Компании управляли гостиницей Taleon Imperial Hotel на Невском проспекте, отель его владелец несколько раз пытался продать, и полностью — за 20 млрд рублей, и по частям. Ранее «Фонтанке» он рассказывал, что Taleon — это его «боль».
Акции в компании Ебралидзе начал терять в феврале этого года, суд постановил забрать 9,99% у «Талиона» и отдать их банку «Санкт-Петербург» за долги.