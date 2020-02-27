Банк «Санкт-Петербург» банкротит компании владельца отеля Taleon Ебралидзе, но у него «всё будет нормально»

Арбитражный суд Петербурга зарегистрировал иски от банка «Санкт-Петербург» к компаниям «Талион» и «Елисеев Палас Отель», которыми управляет Александр Ебралидзе. Должника требуют признать несостоятельным.



Исковые заявления с 27 февраля отображаются в системе СПАРК, в базе Арбитражного суда их пока нет. Банк требует банкротства АО «Талион» и подконтрольного ему ЗАО «Елисеев Палас Отель», общая сумма претензий — 5,5 млрд рублей.

Владелец бизнеса Александр Ебралидзе сказал 47News, что «всё будет нормально». Компании управляли гостиницей Taleon Imperial Hotel на Невском проспекте, отель его владелец несколько раз пытался продать, и полностью — за 20 млрд рублей, и по частям. Ранее «Фонтанке» он рассказывал, что Taleon — это его «боль».