Проектирование 4-х новых станций коричневой линии метро за 1 млрд рублей приостановлено по решению суда

Приостановить исполнение контракта между «Метрогипротрансом» и комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) суд решил после ходатайства петербургского проектного института «Ленметрогипротранс» (ЛМГТ). Дело в том, что ЛМГТ в суде пытается оспорить правомерность заключения контракта между КРТИ и МГТ.

Первоначально контракт на проектирование участка от станции «Казаковская» («Юго-Западная») до станции «Сосновая Поляна» выиграл петербургский институт «Ленметрогипротранс», предложив выполнить все работы за 743 млн рублей. Однако в итоге победа петербургских проектировщиков была аннулирована, Смольный провел новый конкурс, где соглашение на 990 млн рублей досталось уже столичному «Метрогипротрансу».



Стоит отметить, что «Метрогипротранс» владеет 8,5% акций «Ленметрогипротранса». «Фонтанка» рассказывала о внутреннем конфликте в «Ленметрогипротрансе», в рамках которого столичный проектировщик даже подал персональный иск к директору ЛМГТ Владимиру Маслаку на 60 млн рублей, однако последний с претензиями не согласен.

