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27.02.2020 13:26
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Проектирование 4-х новых станций коричневой линии метро за 1 млрд рублей приостановлено по решению суда

Московскому проектному институту «Метрогипротранс» (МГТ) запрещено исполнять контракт стоимостью 1 млрд рублей на проектирование участка Красносельско-Калининской линии метро. Как стало известно 27 февраля, соответствующее решение принял Арбитражный суд Петербурга, документ размещен на сайте «Электронное правосудие».

Приостановить исполнение контракта между «Метрогипротрансом» и комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) суд решил после ходатайства петербургского проектного института «Ленметрогипротранс» (ЛМГТ). Дело в том, что ЛМГТ в суде пытается оспорить правомерность заключения контракта между КРТИ и МГТ.

Первоначально контракт на проектирование участка от станции «Казаковская» («Юго-Западная») до станции «Сосновая Поляна» выиграл петербургский институт «Ленметрогипротранс», предложив выполнить все работы за 743 млн рублей. Однако в итоге победа петербургских проектировщиков была аннулирована, Смольный провел новый конкурс, где соглашение на 990 млн рублей досталось уже столичному «Метрогипротрансу».

Стоит отметить, что «Метрогипротранс» владеет 8,5% акций «Ленметрогипротранса». «Фонтанка» рассказывала о внутреннем конфликте в «Ленметрогипротрансе», в рамках которого столичный проектировщик даже подал персональный иск к директору ЛМГТ Владимиру Маслаку на 60 млн рублей, однако последний с претензиями не согласен.

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