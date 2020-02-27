Захар Хитрый не перехитрил СК. Следователи нашли экс-полковнику Захарченко новую взятку в миллиард и 27 копеек
Следственный комитет России предъявил новое обвинение бывшему полковнику МВД, который уже отбывает наказание в 12,5 лет за взятки.
«Вчера [26 февраля] в колонии Дмитрию [Захарченко] было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ — в получении взятки в период с 2007 по 2016 год», — цитирует 27 февраля заявление его адвоката Александра Горбатенко «Интерфакс».
По версии следствия, бывший полицейский получил от группы бизнесменов взятку размером 1 миллиард 413 миллионов 318 тысяч 222 рублей 27 копеек. Передача средств якобы происходила при посредничестве доверенных лиц Захарченко. Сам экс-полковник обвинения отрицает, хотя выразил готовность сотрудничать со следствием. Для ознакомления с материалами нового дела в 55 томов Захарченко посетит столицу, куда его этапируют из мордовской колонии.
«Когда он [Захарченко] это сказал в ходе допроса в качестве обвиняемого, ему ответили, что вопросов к нему нет, и сразу же объявили об окончании следственных действий по делу», — посетовал адвокат Горбатенко.
В октябре 2019 года Дмитрию Захарченко, получившему прозвище Захар Хитрый за хитроумные оперативные комбинации, назначили наказание в виде 12,5 лет колонии и штрафа в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Более 8,5 млрд рублей, изъятых у полковника и его близких осенью 2016 года, обратили в государственную собственность. Помимо денег, он лишился золотого слитка, 11 квартир в центре Москвы, четырёх автомобилей, другого имущества, а также всех наград и звания полковника полиции.