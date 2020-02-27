Захар Хитрый не перехитрил СК. Следователи нашли экс-полковнику Захарченко новую взятку в миллиард и 27 копеек

Следственный комитет России предъявил новое обвинение бывшему полковнику МВД, который уже отбывает наказание в 12,5 лет за взятки.



«Вчера [26 февраля] в колонии Дмитрию [Захарченко] было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ — в получении взятки в период с 2007 по 2016 год», — цитирует 27 февраля заявление его адвоката Александра Горбатенко «Интерфакс».



По версии следствия, бывший полицейский получил от группы бизнесменов взятку размером 1 миллиард 413 миллионов 318 тысяч 222 рублей 27 копеек. Передача средств якобы происходила при посредничестве доверенных лиц Захарченко. Сам экс-полковник обвинения отрицает, хотя выразил готовность сотрудничать со следствием. Для ознакомления с материалами нового дела в 55 томов Захарченко посетит столицу, куда его этапируют из мордовской колонии.

