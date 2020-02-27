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27.02.2020 13:05
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Евро подорожал до максимальных отметок почти за полгода. Рубль расстраивают коронавирус и нефть

Российская валюта дешевеет по отношению к евро и доллару на фоне падающей нефти и новостей о коронавирусе.

По данным Московской биржи, утром 27 февраля евро вырос по отношению к рублю на 0,7% и преодолел отметку в 72 рубля впервые с минувшего сентября. Доллар стал дороже на 0,2% — поднявшись до отметки в 65,7 рубля. По состоянию на 12:29 курсы скорректировались и находятся у отметок 71,81 и 65,68 соответственно.

«Российская валюта остается под давлением рыночной паники, связанной со стремительными темпами распространения китайской коронавирусной инфекции за пределами Китая. Инвесторы полагают, что очень скоро пандемия охватит весь мир, что значительно замедлит темпы роста мировой экономики. Подобная перспектива вырисовывает не самое радужное будущее для котировок «черного золота», спрос на которое продолжает активно снижаться. Накануне нефть марки Brent дополнительно снизилась на 3%, просев до 52,73 доллара за баррель», — рассказал «Фонтанке» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По последним данным, число заразившихся в мире за сутки впервые превысило цифры в Китае. В Поднебесной выявлено 433 новых случая, а в других странах — более 600.

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Комментарии (4)

***_555
Мечты о диверсификации экономики рухнули в 2014 г. Любая угроза падения спроса на сырьё приводит к ослаблению рубля.
OdinokiyDupri
Вот да, почему УЭРО и БАКС не падают? В Италии же уже все плохо, а кЕтай большой цех США. Почему рубль валится при любом раскладе, любая новость, позитивная или негативная, рубль падает!
Vahmistroff
Странно, что денежная единица "страны-победительницы", в которой проживает "богоизбранный народ" падает при каждом чихе в прямом и переносном смысле этого слова. Да за 1 рубль должны давать 60 долларов или 70 евро сегодня, и по 100 денежных единиц этих недоразвитых стран завтра!
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