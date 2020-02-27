Евро подорожал до максимальных отметок почти за полгода. Рубль расстраивают коронавирус и нефть

Российская валюта дешевеет по отношению к евро и доллару на фоне падающей нефти и новостей о коронавирусе.



По данным Московской биржи, утром 27 февраля евро вырос по отношению к рублю на 0,7% и преодолел отметку в 72 рубля впервые с минувшего сентября. Доллар стал дороже на 0,2% — поднявшись до отметки в 65,7 рубля. По состоянию на 12:29 курсы скорректировались и находятся у отметок 71,81 и 65,68 соответственно.

«Российская валюта остается под давлением рыночной паники, связанной со стремительными темпами распространения китайской коронавирусной инфекции за пределами Китая. Инвесторы полагают, что очень скоро пандемия охватит весь мир, что значительно замедлит темпы роста мировой экономики. Подобная перспектива вырисовывает не самое радужное будущее для котировок «черного золота», спрос на которое продолжает активно снижаться. Накануне нефть марки Brent дополнительно снизилась на 3%, просев до 52,73 доллара за баррель», — рассказал «Фонтанке» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.