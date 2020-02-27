Горизбирком попросил полицию проверить агентство, подавшее в суд на Владимира Бортко

Санкт-Петербургская избирательная комиссия обратилась в полицию с просьбой проверить ООО «Реклама-Центр», которое через суд пытается взыскать с Владимира Бортко более 4 млн рублей, сообщили «Фонтанке» 27 февраля в Горизбиркоме. Истец утверждает, что режиссер не заплатил за размещение агитационных материалов на тот момент кандидата в губернаторы. Теперь компания сама может попасть под санкции — по закону, оплачивать такую работу кандидат должен вперед.



Объединенная пресс-служба судов города 10 февраля сообщила, что компания «Реклама-Центр» будет судиться с экс-кандидатом в губернаторы. Фирма пытается взыскать с Бортко задолженность за подготовку и размещение 100 агитматериалов. Договор стороны заключили в июле 2019 года. Как утверждает истец, оплату кандидат произвел только за первые два месяца, тогда как услуги компания предоставляла и в августе. Всего юрлицо пытается взыскать с режиссера более 4 млн рублей.

