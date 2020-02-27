Горизбирком попросил полицию проверить агентство, подавшее в суд на Владимира Бортко
Санкт-Петербургская избирательная комиссия обратилась в полицию с просьбой проверить ООО «Реклама-Центр», которое через суд пытается взыскать с Владимира Бортко более 4 млн рублей, сообщили «Фонтанке» 27 февраля в Горизбиркоме. Истец утверждает, что режиссер не заплатил за размещение агитационных материалов на тот момент кандидата в губернаторы. Теперь компания сама может попасть под санкции — по закону, оплачивать такую работу кандидат должен вперед.
Объединенная пресс-служба судов города 10 февраля сообщила, что компания «Реклама-Центр» будет судиться с экс-кандидатом в губернаторы. Фирма пытается взыскать с Бортко задолженность за подготовку и размещение 100 агитматериалов. Договор стороны заключили в июле 2019 года. Как утверждает истец, оплату кандидат произвел только за первые два месяца, тогда как услуги компания предоставляла и в августе. Всего юрлицо пытается взыскать с режиссера более 4 млн рублей.
На основании этой информации, а также сведений, которые разместили СМИ, Горизбирком обратился в полицию с просьбой провести проверку и рассмотреть возможность составить протоколы об административных нарушениях, если данные подтвердятся. Согласно выборному законодательству, оказание агитационных услуг должно осуществляться только после полной оплаты.
В этом случае компании грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Если каждый агитматериал зачтут за отдельное нарушение, сумма, соответственно, может возрасти на два порядка.
Предварительное судебное заседание состоится 11 марта в 17:00.
Напомним, Владимир Бортко объявил о снятии своей кандидатуры с выборов губернатора Петербурга в ходе дебатов 30 августа.