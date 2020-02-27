Любовь и помидоры. Эксперты на заседании в Петербурге не поняли главный документ террористической «Сети»
На заседании по делу «Сети» в Петербурге огласили результаты комплексной психолого-лингвистической экспертизы. Найти смысл в «Своде» запрещённой в РФ террористической организации специалисты не смогли.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 27 февраля судья Роман Муранов огласил выводы по двадцати текстовым файлам, на базе которых «сетевиков» обвиняют в подготовке вооружённого мятежа для захвата власти. Эксперты искали в том числе признаки возбуждения ненависти, призывы к насилию, готовность к свержению конституционного строя.
Согласно заключению, к насильственным действиям против группы «оппоненты» (полиция, военные, правые) побуждает «Структура Сети». Признаки противоправного есть и в других файлах, однако, как заявляет защита, из них к делу относятся только два.
«Съезд» и «Положение» — так называемый «Свод». Мы просили отправить на экспертизу только «Положение», — говорит адвокат Виталий Черкасов и зачитывает соответствующие выводы.
Документ, который считается манифестом запрещённой в России террористической организации «Сеть», насчитывает 33 страницы. По структуре и содержанию он неоднороден и больше напоминает черновик.
«Например, там есть фрагменты переписки: «а ты сможешь меня полюбить?», «в каком городе мне лучше жить?», — продолжает Черкасов. — Ниже как будто список продуктов: салат, мука высшего сорта, помидоры».
Эксперты заключили, что документ обрывочен, возможно, не закончен, воспринимать его целостно нельзя. Дать подобным записям содержательную характеристику не представляется возможным, оценить их социально-психологическую направленность тоже.
Защитники Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова с подобной оценкой согласились.
Дело «Сети» слушает Второй западный окружной военный суд. Выездные заседания проходят в 224-м гарнизонном военсуде. Вместить всех желающих поддержать антифашистов Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова он не в состоянии, людей пускают по спискам. Накануне председатель Второго ЗОВС Вячеслав Осин заявил, что не в курсе фильтрационного ноу-хау. Сегодня приглашать начали по тем же спискам. После запускали до полного заполнения зала. Тройка столичных судей ждала, пока слушателям найдут стулья, и дозволила занять места присяжных, садиться на которые до этого было запрещено.