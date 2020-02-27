Коронавирус — не повод переплачивать за авиабилеты. ФАС проверит цены на внутрироссийских рейсах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила мониторить ситуацию с внутренними перелетами в России, подняв цены на которые, авиакомпании могут компенсировать убытки от запрета на полеты в пораженные коронавирусом страны.



«ФАС России будет проводить мониторинг цен на авиабилеты с тем, чтобы в результате падения прибыли авиакомпаний на внешних рынках не поднимались цены на внутренних направлениях», — цитирует 27 февраля заявление ведомства ТАСС.

В надзорном органе подчеркнули, что, в частности, были введены ограничения на полеты в Южную Корею и Китай, где бушует эпидемия. Авиасообщение с этими странами было временно прекращено для всех перевозчиков, кроме «Аэрофлота».