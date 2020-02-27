ИКМО «Горелово» и «Красное Село» передали полномочия Горизбиркому

Горизбирком возложил полномочия избирательных комиссий муниципальных образований «Горелово» и «Красное Село» на ТИК № 26, сообщает корреспондент «Фонтанки» с заседания городской комиссии 27 февраля. Общее число ИКМО, чью работу будут выполнять территориальные комиссии, возросло до восемнадцати.
Обе муниципальные избирательные комиссии отдали полномочия Горизбиркому добровольно. Территориальный избирком будет выполнять работу ИКМО до истечения срока полномочий в 2021 году. Муниципальные комиссии являются независимыми, тогда как ТИКи встроены в «вертикаль» и подчиняются Городской комиссии.
Передача полномочий проходит в рамках реформирования электоральной системы в Петербурге. «Оздоровить» ее было решено после скандальных муниципальных выборов в сентябре 2019 года, в ходе которых было зафиксировано множество нарушений.