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27.02.2020 12:15
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Мужа мирового судьи из Липецка подозревают в убийстве маленькой дочери. Её сестра и мать в больнице

Муж мирового судьи напал с ножом на неё и двоих дочерей одиннадцати и четырех лет, считает СУ СКР по Липецкой области. Мать вместе со старшей девочкой попала в реанимацию в тяжёлом состоянии. Младшая погибла.

Как сообщает ведомство, по предварительной версии следствия, 36-летний мужчина в ночь на 27 февраля поссорился с супругой и набросился с ножом на неё и детей. Затем он попытался поджечь квартиру и покончил с собой. Возбуждено уголовное дело в связи с убийством малолетнего и покушением на убийство.

«Председатель Следственного комитета поручил руководству следственного управления СК России по Липецкой области тщательнейшим образом установить все обстоятельства преступления, в том числе причины и условия, которые могли способствовать его совершению», — говорится в сообщении ведомства. 

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