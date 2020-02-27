Мужа мирового судьи из Липецка подозревают в убийстве маленькой дочери. Её сестра и мать в больнице

Муж мирового судьи напал с ножом на неё и двоих дочерей одиннадцати и четырех лет, считает СУ СКР по Липецкой области. Мать вместе со старшей девочкой попала в реанимацию в тяжёлом состоянии. Младшая погибла.

Как сообщает ведомство, по предварительной версии следствия, 36-летний мужчина в ночь на 27 февраля поссорился с супругой и набросился с ножом на неё и детей. Затем он попытался поджечь квартиру и покончил с собой. Возбуждено уголовное дело в связи с убийством малолетнего и покушением на убийство.