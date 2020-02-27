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27.02.2020 12:28
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Россияне стали чаще ездить в Финляндию, туристов манят снежные регионы

Число российских туристов в отелях Финляндии растёт — в январе 2020 года наши соотечественники провели в гостиницах и коттеджах Суоми на 13% ночей больше, чем в первый месяц 2019-го (165 тысяч). Об этом 27 февраля сообщает Статистический центр страны.

Россияне остаются самой многочисленной группой иностранных путешественников, второе место занимают британцы, однако их в 2,5 раза меньше (61 тысяча), и приезжали гости из королевства на 6% реже. По итогам января рост показали китайцы (53 тыс., +38%), так что о последствиях коронавируса можно будет судить только по данным за февраль.

Из всех иностранцев, приехавших в Суоми в январе, 41% (295 тысяч ночёвок) отдыхали в Лапландии, где, в отличие от Петербурга и юга Суоми, стоит настоящая снежная зима. Туристов там стало на 10% больше. Доля столичного региона составила 31%. Большое увеличение интереса заметили в более северных регионах: Южной и Северной Остроботнии, Пирканмаа.

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Комментарии (3)

Vahmistroff
А еще в Финляндии отличные продукты для питания, их правительство не объявляло санкции против своего народа. Люди "голосуют рублем".
hmjo
В самой России снежных регионов не хватает, что они едут в Финляндию.
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