Россияне стали чаще ездить в Финляндию, туристов манят снежные регионы

Число российских туристов в отелях Финляндии растёт — в январе 2020 года наши соотечественники провели в гостиницах и коттеджах Суоми на 13% ночей больше, чем в первый месяц 2019-го (165 тысяч). Об этом 27 февраля сообщает Статистический центр страны.



Россияне остаются самой многочисленной группой иностранных путешественников, второе место занимают британцы, однако их в 2,5 раза меньше (61 тысяча), и приезжали гости из королевства на 6% реже. По итогам января рост показали китайцы (53 тыс., +38%), так что о последствиях коронавируса можно будет судить только по данным за февраль.