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27.02.2020 11:54
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Bloomberg: Евросоюз собирается впервые ввести «киберсанкции» против России и Китая

Евросоюз готовит санкции в отношении российских и китайских хакеров. Как пишет 27 февраля Bloomberg, это может стать первым случаем применения режима «киберсанкций» в Европе. 

Об этом изданию рассказали пять дипломатов, знакомых с ситуацией. По их словам, санкции могут быть введены против нескольких организаций и физических лиц из России и Китая. Какие именно компании могут затронуть ограничения, дипломаты говорить отказались. По данным Bloomberg, в Евросоюзе опасаются, что потенциальные объекты санкций могут вывести свои активы. Процесс подготовки ограничений может занять около двух месяцев.

Режим «киберсанкций» подразумевает введение ограничений на передвижение активов, а также их заморозку в ответ на организацию кибератак. Введение такого режима потребует единогласного одобрения всех 27 стран — членов Евросоюза. По информации Bloomberg, предварительно им уже удалось договориться.

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