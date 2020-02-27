Bloomberg: Евросоюз собирается впервые ввести «киберсанкции» против России и Китая

Евросоюз готовит санкции в отношении российских и китайских хакеров. Как пишет 27 февраля Bloomberg, это может стать первым случаем применения режима «киберсанкций» в Европе.



Об этом изданию рассказали пять дипломатов, знакомых с ситуацией. По их словам, санкции могут быть введены против нескольких организаций и физических лиц из России и Китая. Какие именно компании могут затронуть ограничения, дипломаты говорить отказались. По данным Bloomberg, в Евросоюзе опасаются, что потенциальные объекты санкций могут вывести свои активы. Процесс подготовки ограничений может занять около двух месяцев.