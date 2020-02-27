Песенка спета! Заведующая пермским детсадом лишилась работы после песни про алкогольное отравление на детском празднике
Празднование Масленицы в детском саду № 421 «Гармония» в Перми закончилось отставкой заведующей после того, как видео с мероприятия попало в Интернет. Больше всего пользователей Сети поразило музыкальное сопровождение со словами «Маслена Масленица, весело резвилися, водка, пиво и вино — в общем, отравилися».
«Сегодня в пресс-службе департамента [образования] сообщили <...>, что заведующая уволилась. А ответственному чиновнику ведомства объявили выговор», — говорится 27 февраля в telegram-канале RT.
Ранее чиновники начали проверку после жалобы неравнодушного родителя, который посчитал песню группы «Балаган лимитед» слишком фривольной для детского сада.
В департаменте образования Перми пообещали провести проверку и наказать виновных. «В программных материалах детсадов есть перечни музыкальных и художественных произведений, которые могут использовать в учебном процессе», — уточнили изданию 59.ru в ведомстве.