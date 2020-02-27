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27.02.2020 11:49
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Песенка спета! Заведующая пермским детсадом лишилась работы после песни про алкогольное отравление на детском празднике

Празднование Масленицы в детском саду № 421 «Гармония» в Перми закончилось отставкой заведующей после того, как видео с мероприятия попало в Интернет. Больше всего пользователей Сети поразило музыкальное сопровождение со словами «Маслена Масленица, весело резвилися, водка, пиво и вино — в общем, отравилися».

«Сегодня в пресс-службе департамента [образования] сообщили <...>, что заведующая уволилась. А ответственному чиновнику ведомства объявили выговор», — говорится 27 февраля в telegram-канале RT.

Ранее чиновники начали проверку после жалобы неравнодушного родителя, который посчитал песню группы «Балаган лимитед» слишком фривольной для детского сада.

В департаменте образования Перми пообещали провести проверку и наказать виновных. «В программных материалах детсадов есть перечни музыкальных и художественных произведений, которые могут использовать в учебном процессе», — уточнили изданию 59.ru в ведомстве.

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Комментарии (4)

cerf
Какой-то маразм
житель города П.
Очень странно.. С детства прививать детям понимание, что алкоголь - это яд, это же правильный подход.
alexadmin
За что? Антиалкогольная, антиязыческая пропаганда. Грамоту должны были дать!
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