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27.02.2020 12:08
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Съемки исторической драмы перекроют движение и запретят парковку в районе Дворцовой

ООО «Даггер Филм» продолжает снимать в Петербурге художественный фильм «Аманат». В связи с этим в первых числах марта в центре города меняется схема движения.

Как сообщает 27 февраля пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры, 2 марта с 8:00 до 22:00 будет перекрыто движение транспорта по Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки, по набережной Зимней канавки, Певческому проезду вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади, а также проезду вдоль дома 4 по Дворцовой площади.

Помимо этого, с 15:00 1 марта до 22:00 2 марта по тем же адресам будет запрещена остановка транспорта.

КРТИ Петербурга

Историческая драма «Аманат» расскажет историю любви Джамалуддина, сына имама Дагестана и Чечни Шамиля, который еще мальчиком был выдан в качестве залога и гаранта преданности русскому правительству, и Елизаветы Олениной. Режиссером выступит Антон Сиверс. Среди его работ фильмы «Качели» и «Василиса» и сериалы «Улицы разбитых фонарей — 3» и «Охота на Золушку».

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