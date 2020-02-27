Съемки исторической драмы перекроют движение и запретят парковку в районе Дворцовой

ООО «Даггер Филм» продолжает снимать в Петербурге художественный фильм «Аманат». В связи с этим в первых числах марта в центре города меняется схема движения.



Как сообщает 27 февраля пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры, 2 марта с 8:00 до 22:00 будет перекрыто движение транспорта по Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки, по набережной Зимней канавки, Певческому проезду вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади, а также проезду вдоль дома 4 по Дворцовой площади.