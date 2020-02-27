Поединок российского бойца ММА отменили из-за ДТП. Спортсмен ехал на мопеде на тренировку

Российский боец ММА Мовсар Евлоев попал в ДТП в Таиланде. Как пишет 27 февраля ТАСС, из-за этого пришлось отменить его бой в Абсолютном бойцовском чемпионате.



Поединок с Джамаллом Эммерсом должен был пройти в Лас-Вегасе 7 марта. В команде спортсмена изданию рассказали, что он попал в аварию, когда выезжал на мопеде на тренировку. В 26-летнего Евлоева врезалась машина, он содрал часть кожи и мягких тканей. После консультаций с UFC было принято решение бой отложить.

Отметим, а активе Мовсара Евлоева 12 побед и ни одного поражения.