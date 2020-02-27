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27.02.2020 11:19
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Поединок российского бойца ММА отменили из-за ДТП. Спортсмен ехал на мопеде на тренировку

Российский боец ММА Мовсар Евлоев попал в ДТП в Таиланде. Как пишет 27 февраля ТАСС, из-за этого пришлось отменить его бой в Абсолютном бойцовском чемпионате.

Поединок с Джамаллом Эммерсом должен был пройти в Лас-Вегасе 7 марта. В команде спортсмена изданию рассказали, что он попал в аварию, когда выезжал на мопеде на тренировку. В 26-летнего Евлоева врезалась машина, он содрал часть кожи и мягких тканей. После консультаций с UFC было принято решение бой отложить.

Отметим, а активе Мовсара Евлоева 12 побед и ни одного поражения.

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