Россиян могут оставить без итальянской dolce vita. Ростуризм выступил за отмену туров в Италию

«Приостановить формирование и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Итальянскую Республику, Республику Корея и Исламскую Республику Иран до нормализации эпидемиологической обстановки в данных странах», — говорится 27 февраля на сайте федерального ведомства.

Федеральное агентство по туризму считает целесообразным прекратить продажу туров на Апеннинский полуостров до нормализации ситуации с коронавирусом. Ограничения распространятся и на более экзотичные направления для отдыха.

Гражданам России Ростуризм рекомендует соблюдать меры предосторожности, если они оказались в охваченных коронавирусом странах. В частности, «не покидать территорий гостиничных комплексов и иных мест временного пребывания (размещения), за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета».



Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что РФ вводит ограничения на рейсы в Южную Корею, временно прекращает выдачу виз иранцам, однако в отношении Италии никаких мер не было анонсировано.



Напомним, что Италия входит в число самых популярных направлений для отдыха среди россиян. Так, в 2018 году республику посетило 800 тысяч наших соотечественников, а в 2019 число желающих отдохнуть на Апеннинах выросло на треть. Кроме того, по статистике российских банков, Италия входит в число государств, где россияне тратят больше всего денег. При этом страна стала самой пораженной коронавирусом в Европе. По последним данным, там заразились 450 человек, а 12 итальянцев умерли.

