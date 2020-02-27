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27.02.2020 11:10
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Живущая в вагончике на Английской набережной обманутая дольщица отдала мошенникам еще полмиллиона. Их рекламу она услышала по радио

Попытка вернуть вложенные в строительство жилого дома в Петербурге деньги обернулась для уроженки Иваново еще большими потерями. По номеру из рекламы на радио ей перезвонил «следователь по особо важным делам». После общения с ним отчаявшаяся женщина позвонила на телефон доверия петербургской полиции. 

Как сообщает 27 февраля ГУ МВД, голос из приемника обещал женщине помощь в возврате вложенных денег. То же сказал мужчина, который ответил по номеру из объявления. Он козырял должностью — «следователь по особо важным делам по борьбе с экономической преступностью Гордеев Андрей Петрович». Однако сам за ее дело не взялся. Женщину перевели на «начальника финансового отдела» Елену Суржанскую и «налогового инспектора» Зарецкого. Вместе они 19 февраля убедили потерпевшую, что ей надо заплатить пошлину и налог за возврат денег обманутым дольщикам, через отделение «Почта Банка» на Вознесенском проспекте она перевела на указанный ее «спасителями» счет 535 тысяч рублей.

На основе заявления женщины было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Уроженка Иваново в настоящее время живет в строительном вагончике на Английской набережной и трудится охранником.

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Комментарии (6)

Stark_5e4cdf065a220
Есть же какая-то модерация рекламный сообщений. Может стоит ввести ответственность за размещение заведомо мошеннических объявлений?
hmjo
Интересно, где на Английской набережной стоит этот вагончик, в котором проживает эта дурочка? У Сенатской площади? У Загса? А может, на Дворцовой площади или на Невском можно вагончик разместить?
zavval
Не понимаю, как можно повестись на такой простой развод. Можно понять стариков, которые передают коды по телефону "сотрудникам банка", которые знают их ФИО и , часто, даже номер карты. Но тут "следователь по особо важным делам" и "налоговый инспектор" занимающиеся частной практикой и рекламирующие свои услуги по радио. Неужели никаких сомнений не возникло?
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