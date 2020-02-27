Живущая в вагончике на Английской набережной обманутая дольщица отдала мошенникам еще полмиллиона. Их рекламу она услышала по радио

Попытка вернуть вложенные в строительство жилого дома в Петербурге деньги обернулась для уроженки Иваново еще большими потерями. По номеру из рекламы на радио ей перезвонил «следователь по особо важным делам». После общения с ним отчаявшаяся женщина позвонила на телефон доверия петербургской полиции.

Как сообщает 27 февраля ГУ МВД, голос из приемника обещал женщине помощь в возврате вложенных денег. То же сказал мужчина, который ответил по номеру из объявления. Он козырял должностью — «следователь по особо важным делам по борьбе с экономической преступностью Гордеев Андрей Петрович». Однако сам за ее дело не взялся. Женщину перевели на «начальника финансового отдела» Елену Суржанскую и «налогового инспектора» Зарецкого. Вместе они 19 февраля убедили потерпевшую, что ей надо заплатить пошлину и налог за возврат денег обманутым дольщикам, через отделение «Почта Банка» на Вознесенском проспекте она перевела на указанный ее «спасителями» счет 535 тысяч рублей.