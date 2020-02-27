Вы настоящий? Путин рассказал, когда он отказался от двойников

Президент Владимир Путин в интервью ТАСС впервые прокомментировал тему двойников главы государства. Теория их существования популярна у конспирологов и много лет обсуждается в Сети.

Он прямо заявил в опубликованной 27 февраля пятой части интервью Андрею Ванденко, что тема двойников возникала в начале нулевых годов. Дублер должен был ехать, появляться вместо президента. Но он так и не завелся у Путина.

«Я отказался от этих двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом», — сказал Путин.