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27.02.2020 10:25
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Вы настоящий? Путин рассказал, когда он отказался от двойников

Президент Владимир Путин в интервью ТАСС впервые прокомментировал тему двойников главы государства. Теория их существования популярна у конспирологов и много лет обсуждается в Сети.

Он прямо заявил в опубликованной 27 февраля пятой части интервью Андрею Ванденко, что тема двойников возникала в начале нулевых годов. Дублер должен был ехать, появляться вместо президента. Но он так и не завелся у Путина.

«Я отказался от этих двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом», — сказал Путин.

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Комментарии (2)

Zas
Ага, опять правду рубит. Сразу два примера для сравнения. 1. Настоящий путин молится памятнику Собчака. Вся площадка с памятником окружена трёхэтажным забором из бронированного стекла. 2. путин на параде ВМФ дифелирует на открытой палубе катера перед набережными, набитыми простыми гражданами. Ни стекла тебе, ни брони. Вот угадайте с первого раза, где был путинозаменитель?
Жора ▫️
Верим сразу.
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