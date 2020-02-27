ЦБ предупреждает о новой мошеннической схеме «такси от банка»
«Трансфер» до ближайшего банкомата — новый вид разводки клиентов банков, предупреждает ЦБ. Как пишут 27 февраля «Известия», в основном он рассчитан на пожилых клиентов финансовых учреждений.
Вот как схему описывают в Центробанке: злоумышленники звонят клиенту, представляясь, естественно, сотрудниками банка. Они сообщают, что произошло несколько попыток списать со счета клиента несколько тысяч рублей. Для безопасности средств на счету звонящие предлагают воспользоваться «специальным трансфером» до ближайшего банкомата. Там якобы можно будет осуществить перевод денег на безопасный счет.
«При этом заказ такси происходит через обычный сервис, а когда водитель довозит клиента до банкомата, он сам переводит средства на счета мошенников».
Сценарий, уверены в ЦБ, направлен в основном на людей преклонного возраста, которые воспринимают такую услугу как проявление заботы.
В пресс-службе регулятора напоминают, что сотрудники банков никогда не предлагают для сохранности средств на счете совершать какие бы то ни было операции через банкоматы.