Центр «Э» ищет петербуржца «из ФСО», который обещал сжечь участкового и взорвать отдел полиции

Как стало известно «Фонтанке» 27 февраля, разыскиваемый теперь петербуржец Фирудин названивал в отдел 25 числа. Трижды он жаловался на конфликты с полицейскими, на этом разговоры заканчивались. К девяти часам вечера он раздобыл телефон дежурной части управления собственной безопасности ГУ МВД, потрудился представиться и объяснил цель звонка: возможно, он в скором времени взорвет 24 отдел полиции. Приготовлена у него кара и лично для участкового, который обслуживает территорию на Дальневосточном проспекте и улице Новоселов, его он пообещал сжечь.

Череда звонков в 24 отдел полиции Невского района Петербурга и угрозы его же взорвать вынудили оперативников Центра «Э» приглядеться к 55-летнему горожанину. Пока посмотреть на него удалось только заочно.

Известно, что звонил прописанный в Невском районе Фирудин с номера, зарегистрированного на 80-летнюю пенсионерку, но вызов шел из Кронштадта. Женщина также проживает в Невском районе, на Народной улице, дом 2. Возле него грозящего местью задерживали в октябре прошлого года за дурное общественное поведение. К пенсионерке у него были судебные претензии в конце января 2020, но суд его гражданский иск оставил без рассмотрения.

В 2014 году его привлекали за угрозу применения насилия к представителю власти, но конфликт закончился без судимости — стороны помирились. У Фирудина шесть страниц «ВКонтакте», на некоторых место работы он указывает как ГУ МВД, на других — и вовсе ФСО.

Как сообщили в ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение