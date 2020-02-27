Петербургу нашли главного по заводам. На должность главы КППИТ назначен Кирилл Соловейчик

Как и предсказывала «Фонтанка», пост председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле занял Кирилл Соловейчик. По информации издания, он вступил в должность 27 февраля и был с утра представлен коллективу.



Комитет по промышленности оставался без руководителя около месяца, после того как Юрий Калабин перешел в федеральное правительство.