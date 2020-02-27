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27.02.2020 09:22
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Петербургу нашли главного по заводам. На должность главы КППИТ назначен Кирилл Соловейчик

Как и предсказывала «Фонтанка», пост председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле занял Кирилл Соловейчик. По информации издания, он вступил в должность 27 февраля и был с утра представлен коллективу.

Комитет по промышленности оставался без руководителя около месяца, после того как Юрий Калабин перешел в федеральное правительство. 

Кирилл Соловейчик родился в 1975 году, окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет и Академию народного хозяйства при правительстве РФ. С 1998 по 2002 год прошел путь от младшего научного сотрудника до заместителя директора в Санкт-Петербургском отделении Института Геоэкологии РАН.

В 2002 году Кирилл Соловейчик возглавил компанию «Соловушка», специализирующуюся на производстве программного обеспечения. В 2004 году стал первым заместителем генерального директора ОАО «Ленполиграфмаш», в 2006 году возглавил компанию. С 2010 по 2012 год Соловейчик работал заместителем председателя КЭРППиТ. С апреля 2012 года занимает должность президента ОАО «Ленполиграфмаш». Одновременно является вице-президентом Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты.

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