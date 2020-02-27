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27.02.2020 09:20
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Минобороны показало видео тайной спецоперации по уничтожению боевиков: место и время съемок не говорят

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором бойцы Сил специальных операций (ССО) ликвидируют боевиков.

На кадрах видны выстрелы и взрыв, работают снайперы. В какой-то момент автомобиль противника взрывают из гранатомета. Съемка ведется через прицел с прибором ночного видения. Место и время операции неизвестны. Публикацию видео приурочили ко Дню ССО, который отмечается 27 февраля.

Несколько дней назад Минобороны РФ сообщило об авиаударе по боевикам в Идлибе. После чего Турция рассказала о гибели своих военных и планах запросить помощь у США.

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Комментарии (1)

Vurgagain
Профанация какая то .. Просто Ghost Recon какой то
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