Минобороны показало видео тайной спецоперации по уничтожению боевиков: место и время съемок не говорят
Министерство обороны России опубликовало видео, на котором бойцы Сил специальных операций (ССО) ликвидируют боевиков.
На кадрах видны выстрелы и взрыв, работают снайперы. В какой-то момент автомобиль противника взрывают из гранатомета. Съемка ведется через прицел с прибором ночного видения. Место и время операции неизвестны. Публикацию видео приурочили ко Дню ССО, который отмечается 27 февраля.
Несколько дней назад Минобороны РФ сообщило об авиаударе по боевикам в Идлибе. После чего Турция рассказала о гибели своих военных и планах запросить помощь у США.