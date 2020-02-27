Из-за коронавируса закрыл двери театр «Кабуки», США и Корея отложили учения. Китайцам будут платить за сообщения о симптомах

По всему миру отменяют запланированные мероприятия в связи с распространением коронавируса. Традиционный японский театр «Кабуки» до 10 марта приостанавливает свою работу в Токио, Киото и Осаке, чтобы не подвергать зрителей опасности. Также в Японии, где выявлено более 890 случаев заражения коронавирусом и семь человек скончались, до 15 марта приостановлена работа государственных музеев и театров, передаёт 27 февраля ТАСС . Сегодня, по данным РИА Новости , разрешили сойти на берег экипажу круизного судна Diamond Princess. Членов экипажа временно разместят на территории государственного училища налоговой службы в префектуре Сайтама под наблюдением врачей. Пассажиры сошли на берег ещё на прошлой неделе.

Саудовская Аравия, по информации агентства, закрыла въезд в страну с целью совершения умры — малого хаджа, который мусульмане осуществляют в любое время за исключением месяца большого хаджа. Временно запрещено посещение королевства туристами из тех стран, на территории которых «зафиксирована вспышка коронавируса, в соответствии с критериями компетентных органов здравоохранения» Саудовской Аравии.

Южная Корея и США отложат проведение совместных командно-штабных учений в первой половине года, сообщает РИА. В Южной Корее зарегистрировано 1595 случаев заражения коронавирусом, умерли 12 человек.

В Румынии официально подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Пациент контактировал с гражданином Италии, который находился в стране с 18 по 22 февраля, а по возвращении на родину у него диагностировали заболевание, пишет РИА Новости. Сегодня же, напомним, стало известно о том, что первый случай заражения коронавиурсом зафиксировали в Норвегии.

Тем временем китайские учёные пришли к выводу, что первоначальный источник эпидемии не обязательно был в Китае, хотя первая вспышка произошла именно там. «Как именно появился новый коронавирус, до сих пор непонятно. Мы не знаем, существовал ли он раньше. Вероятно, промежуточным хозяином коронавируса являются не только панголины», — заявил в четверг на пресс-конференции заявил глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань (цитата по ТАСС). Ранее власти Китая сообщали, что первоисточник коронавируса не установлен, но существует вероятность, что его главными разносчиками являются летучие мыши, а косвенными — панголины.