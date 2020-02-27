Число заразившихся новым коронавирусом в мире за сутки впервые превысило цифры в Китае

Выросло и число жертв за сутки с 49 до 57 человек: 19 человек скончались в Иране, 13 - в Южной Корее, 12 - в Италии, семь - на территории Японии (из них четверо - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), два - в Гонконге, два - во Франции, по одному случаю летального исхода зафиксированы на Тайване и Филиппинах.

Число заразившихся коронавирусом нового типа вне пределов материкового Китая достигло 3530, увеличившись за сутки на 627 выявленных случаев заболевания. Об этом пишет «Интрефакс» со ссылкой на гонконгскую газету South China Morning Post.

В КНД к утра 27 февраля зафиксированы 433 новых случаев заражения COVID-19. В Мире — более 600.

Наибольшее количество заболевших - 1595 — медики выявили в Южной Корее. Затем идет Япони с 862 (690 из них - пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме).



В Италии издание насчитало 374 больных, Иране - 139, Сингапуре - 93, в Гонконге - 91, США - 60, Таиланде - 40, в Бахрейне - 33, на Тайване - 31, в Австралии - 23, Малайзии - 22, Германии, Франции и Кувейте - по 18, Вьетнаме - 16, ОАЭ и Великобритании - по 13, Макао и Канаде - по десять.



Менее десяти случаев заболевания зафиксировано в Испании, Ираке, на Филиппинах, в Хорватии, Индии, Австрии, Кувейте, Финляндии, Израиле, Омане, России, Пакистане, Афганистане, Алжире, Бельгии, Камбодже, Швеции, Бразилии, Египте, Финляндии, Израиле, Грузии, Греции, Северной Македонии, Норвегии, Ливане, Непале, Шри-Ланке, Швеции, Хорватии, Румынии и Швейцарии.



В Китае за истекшие сутки заболели почти на 200 человек меньше (433), чем в остальном мире. Также в стране зарегистрировано 29 смертей от коронавируса. Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 2744 человек, заболевших - 78497. Из больниц выписали уже почти 32,5 тысячи человек.

