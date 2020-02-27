Первый же за полгода танец в репетиционном зале для американской певицы, в прошлом поп-принцессы, Бритни Спирс закончился больницей. Она сломала ногу.

Как пишет сама звезда на своей странице в Instagram, где 27 февраля размещен ролик, «Вы можете услышать, как я ломаю ногу, извините, что так громко». Ролик за 7 часов собрал почти 4 млн просмотров, тогда как обычные посты Спирс собирают от 150 тысяч до 1,5 млн.



На кадрах записи видно, что певица делает неудачное движение, после чего опускается на пол, держась за ногу. Сама Бритни пишет под роликом, что не танцевала до этого полгода.

