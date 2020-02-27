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27.02.2020 08:06
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«Слабый положительный результат». В Норвегии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В одном из регионов Северной Норвегии обследовали жителя, недавно приехавшего из Китая с заражением. Как сообщает 27 февраля РБК со ссылкой на Норвежский институт национального здоровья, у мужчины не проявляются симптомы болезни.

«Анализ проведенного сегодня теста показывает слабый положительный результат, тогда как предыдущий анализ был отрицательным. Анализы образца показывают следы коронавируса», — приводятся в сообщении слова директора департамента инфекционного контроля и готовности Норвежского института Лайна Волда.

По мнению специалиста, зараженный не представляет опасности для других. Однако его пока оставили дома и установили там карантин. За состоянием пациента следят местные медицинские службы.

К настоящему моменту от нового коронавируса по всему миру скончались 2 770 человек. По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксировали 78 064 подтвержденных случаев заболевания. Согласно оценке South China Morning Post, число зараженных по всему миру составляет 81 260 человек.

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Комментарии (2)

sektor7
Их всего 5 млн, включая астматиков-биатлонистов.
Все вымрут,интересно
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