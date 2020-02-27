«Слабый положительный результат». В Норвегии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В одном из регионов Северной Норвегии обследовали жителя, недавно приехавшего из Китая с заражением. Как сообщает 27 февраля РБК со ссылкой на Норвежский институт национального здоровья, у мужчины не проявляются симптомы болезни.



«Анализ проведенного сегодня теста показывает слабый положительный результат, тогда как предыдущий анализ был отрицательным. Анализы образца показывают следы коронавируса», — приводятся в сообщении слова директора департамента инфекционного контроля и готовности Норвежского института Лайна Волда.

