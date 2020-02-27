Стремится к нулю. В Петербурге облачно и снежно

Ночные заморозки к середине четверга, 27 февраля, превратятся в теплый ноль. Затем в северной столице пойдут облака и снег.



Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Петербурге сегодня переменная облачность, с перспективой усиления ветра, восточного и северо-восточного, к вечеру.



К вечеру, возможно, пойдет и снег. А вот день синоптики обещают без осадков.



Температура воздуха ночью -4...-6 гр., днем 0...-2 гр.



Атмосферное давление будет слабо повышаться.

