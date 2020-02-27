Дочь министра обороны Ксения Шойгу станет инвестором в стартапы

Управляющим партнером войдет в венчурный фонд, создаваемый АФК «Система», Ксения Шойгу. Фонд Sistema SmartTech с целевым объемом в 5 млрд рублей, как пишет 26 февраля «Коммерсант», будет заниматься инвестициями в стартапы на ранних стадиях.
Как сообщила изданию сама Ксения Шойгу, фонд планирует стать «проводником между стартапами, которые предлагают необходимые решения, но не обладают опытом упаковки продукта, и крупными компаниями».
Управляющий партнер АФК «Система» Артем Сиразутдинов (он станет председателем совета директоров фонда) в свою очередь отметил, что фонд будет ориентирован в основном на отечественные проекты. Предпочтение будет отдаваться стартапам с перспективой на дальнейшую продажу стратегическому инвестору.
АФК «Система» заложит в фонд до 1,5 млрд руб.
Как сообщает издание, Sistema SmartTech уже сейчас намерен поддержать около 20 венчурных проектов с инвестициями 50–300 млн руб. Для «Системы» он станет четвертым. Три ранее созданных занимаются проектами на стадии роста (Sistema Venture Capital), владом в бизнес Индии и Юго-Восточной Азии (Sistema Asia Fund) и совместный с «Роснано» фонд (Rusnano Sistema SICAR), инвестирующий в проекты для «умного города».
Ксения Шойгу не новичок в инвестициях. У нее есть своя компания «Кэпитал Перформ» (доля дочери Шойгу — 59%). фирма владеет пакет трех компаний , среди которых самая большая MedPoint24, организующая медосмотры водителей такси в Москве и Московской области. Но самым известным проектом Ксении Шойгу является «Лига героев» - спортивная игра с прохождением препятствий.