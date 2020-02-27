Дочь министра обороны Ксения Шойгу станет инвестором в стартапы

Управляющим партнером войдет в венчурный фонд, создаваемый АФК «Система», Ксения Шойгу. Фонд Sistema SmartTech с целевым объемом в 5 млрд рублей, как пишет 26 февраля «Коммерсант», будет заниматься инвестициями в стартапы на ранних стадиях.



Как сообщила изданию сама Ксения Шойгу, фонд планирует стать «проводником между стартапами, которые предлагают необходимые решения, но не обладают опытом упаковки продукта, и крупными компаниями».



Управляющий партнер АФК «Система» Артем Сиразутдинов (он станет председателем совета директоров фонда) в свою очередь отметил, что фонд будет ориентирован в основном на отечественные проекты. Предпочтение будет отдаваться стартапам с перспективой на дальнейшую продажу стратегическому инвестору.

