Счетная палата: В 30% детских медучреждений РФ нет водопровода, в 52% - горячей воды
В детских поликлиниках и больницах не хватает не только педиатров, но и горячей воды, просто воды и канализации. К такому неутешительному выводу пришли в Счетной палате после проверки детского здравоохранения в 85 регионах России.
«Квалифицированных специалистов-педиатров в регионах не хватает, а состояние большинства зданий, используемых под детские поликлиники, не может обеспечить детям необходимый комфорт», - говорится в отчете Счетной палаты, который цитирует «Интерфакс». Госорган проверял эффективность расходования бюджетных средств в 2018-2019 годах , выделенных на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений.
Так на 1 января 2019 года из 116 тыс. 865 зданий, попавших под проверку, 14 % находились в аварийном состоянии, в 30,5 % не оказалось водопровода, а 52,1 % - горячей воды. В 41,1 % отсутствовало центральное отопление, в 35 % - канализация.
Помимо техники и оборудования педиатрическая служба, по данным Счетной палаты, недостаточно укомплектована. А из наличествующих педиатров - 7 % не имеют необходимой квалификации.
Решать проблему можно с помощью возвращения советской системы распределения после окончания медвузов.