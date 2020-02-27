Счетная палата: В 30% детских медучреждений РФ нет водопровода, в 52% - горячей воды

В детских поликлиниках и больницах не хватает не только педиатров, но и горячей воды, просто воды и канализации. К такому неутешительному выводу пришли в Счетной палате после проверки детского здравоохранения в 85 регионах России.



«Квалифицированных специалистов-педиатров в регионах не хватает, а состояние большинства зданий, используемых под детские поликлиники, не может обеспечить детям необходимый комфорт», - говорится в отчете Счетной палаты, который цитирует «Интерфакс». Госорган проверял эффективность расходования бюджетных средств в 2018-2019 годах , выделенных на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений.

