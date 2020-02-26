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Спорт

26.02.2020 23:27
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РПЛ показала новый латунный кубок чемпионата России по футболу от Артемия Лебедева

Новый трофей чемпионата России по футболу 26 февраля в эфире «Матч ТВ» представил глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

Кубок сделан из латуни, снаружи он покрыт золотом и никелем. Его высота — 65 см, вес — 6 кг. Над дизайном работали вместе со студией Артемия Лебедева.

«Вариантов было достаточно много. Мы остановились на трех. Представленный вариант окончательно утвердили на общем собрании РПЛ. Клубы за него проголосовали», — рассказал Прядкин.

Он уточнил, что регламент останется прежним: кубок получает команда, которая выиграет чемпионат три раза подряд или всего пять раз. 

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