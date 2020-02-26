Кубок сделан из латуни, снаружи он покрыт золотом и никелем. Его высота — 65 см, вес — 6 кг. Над дизайном работали вместе со студией Артемия Лебедева.

«Вариантов было достаточно много. Мы остановились на трех. Представленный вариант окончательно утвердили на общем собрании РПЛ. Клубы за него проголосовали», — рассказал Прядкин.



Он уточнил, что регламент останется прежним: кубок получает команда, которая выиграет чемпионат три раза подряд или всего пять раз.