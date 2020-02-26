Роспотребнадзор описал новые пути заражения коронавирусом. И попросил ретейлеров запастись масками
Роспотребнадзор предупредил, что коронавирус может распространяться не только воздушно-капельным путём, как сообщалось ранее, но также через грязную воду и руки.
Об этом 26 февраля сообщает РБК со ссылкой на главу ведомства Анну Попову. Она отметила, что именно по этой причине в борьбе с заболеванием так важна гигиена.
Федеральные торговые сети, тем временем, получили от Роспотребнадзора рекомендацию сделать запас медицинских одноразовых масок. Получение писем подтвердили X5 Retail Group и «Магнит», пишут «Ведомости». Помимо этого, им предложили усилить дезинфекцию помещений, тележек и рук персонала, а также по возможности носить маски.
Тем временем, в Китае уже придумали интересное решение для защиты от коронавируса.
Справка
Число зараженных коронавирусом COVID-19 в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. По данным ВОЗ, в 33 странах зафиксированы более 80 тысяч случаев заражения COVID-19.