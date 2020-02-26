Роспотребнадзор описал новые пути заражения коронавирусом. И попросил ретейлеров запастись масками

Роспотребнадзор предупредил, что коронавирус может распространяться не только воздушно-капельным путём, как сообщалось ранее, но также через грязную воду и руки.



Об этом 26 февраля сообщает РБК со ссылкой на главу ведомства Анну Попову. Она отметила, что именно по этой причине в борьбе с заболеванием так важна гигиена.

Федеральные торговые сети, тем временем, получили от Роспотребнадзора рекомендацию сделать запас медицинских одноразовых масок. Получение писем подтвердили X5 Retail Group и «Магнит», пишут «Ведомости». Помимо этого, им предложили усилить дезинфекцию помещений, тележек и рук персонала, а также по возможности носить маски.