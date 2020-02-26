«Петухов орлами именуем, чтоб немного начали летать». Шнуров пообещал остаться неполиткорректным политиком
Сергей Шнуров заявил, что ему уже удалось найти своего избирателя. Как пишет 26 февраля РИА «Новости», музыкант и свежеиспеченный политик провел встречу с избирателями в Челябинске.
«Судя по тому, что мне валятся в директ поздравления с тем, что они, наконец, пойдут на выборы, и это будут их первые выборы в целом, я надеюсь, что да, нашел своего избирателя. Аудитория, как я, и чуть помладше. Ну, и постарше — почему нет», - цитирует агентство слова Шнурова.
Музыкант прокомментировал удаление из своего Instagram ранее написанных политических постов. Он напомнил, что посты удалил еще в 2018 году, последовав примеру уличного художника Бэнкси. И заявил, что не станет более политкорректным, процитировав свое новое стихотворение, посвященное возможной смене названия партия «Единая Россия». Привести его целиком мы не можем, но о сути можно судить по началу:
Их триумф, конечно, неминуем.
С ними гордость, с ними власть и стать.
Петухов орлами именуем,
Чтоб немного начали летать.
Напомним, Сергей Шнуров стал членом петербургского отделения Партии Роста 20 февраля. Представители партии говорили, что, скорее всего, музыкант пойдет на выборы в Госдуму в 2021 году, он и сам не исключал такого развития событий.