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Спорт

26.02.2020 22:04
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Фигуристы Забияко и Энберт объявили о завершении карьеры

Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт, выступавшие в парном катании, объявили о завершении спортивной карьеры. Как передает «Чемпионат.com» в четверг, 26 февраля, спортсмены сделали заявление во время гала-вечера фигуристов из «Мозер-тим» и «Тутберидзе-тим». 

После показательных номеров под музыку композиции Toi et moi в исполнении Дмитрия Хворостовского и «Ты меня на рассвете разбудишь» из оперы «Юнона и Авось» фигуристы со сцены объявили о своем решении.

«К сожалению, нам приходится прощаться с вами сегодня. Это был сложный путь. Спортивный путь закаляет, учит справляться с проблемами и трудностями. Вначале ты думаешь, что главное — это медали и титулы. Ты гонишься за ними, ты мечтаешь о них. Но когда завершаешь, ты оглядываешься назад и понимаешь, что главное — это путь, который ты прошёл. И то, кем ты стал. Счастлив, что рядом со мной были люди, которые сделали меня таким, какой я есть. Спасибо людям, которые были с нами рядом, кто учил и наставлял», — заявил Энберт.

Забияко и Энберт — серебряные призеры Олимпиады-2018 в командных соревнованиях, бронзовые призеры чемпионата мира-2019, командного чемпионата мира-2019 и чемпионата Европы-2018.

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