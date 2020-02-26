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26.02.2020 22:22
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Be a Bat Man. В Китае придумали костюм для защиты от коронавируса

Китайский архитектор Сунь Дайонг разработал концепцию костюма, который защитит владельца от заражения коронавирусом. Об этом 26 февраля пишет издание Dezeen.

Костюм называется «Be a Bat Man» («Будь человеком-летучей мышью»). Две опоры из карбона в форме крыльев можно носить как рюкзак. Между ними натягивается пленка, которая напоминает мембрану крыла летучей мыши. Устройство будет нагреваться и ультрафиолетовым излучением стерилизовать все вокруг.

Название проекта намекает на супергероя Бэтмена — создатель считает, что его костюм позволит людям стать «способом уничтожения вируса, а не распространения». Кроме того, именно летучие мыши, по некоторым данным, считаются одной из причин начала эпидемии.

Правда, пока это устройство — только проект, который Дайонг надеется реализовать вместе с инженерами. Дизайнером он готов работать бесплатно.

Справка
Число зараженных коронавирусом COVID-19 в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. По данным ВОЗ, в 33 странах зафиксированы более 80 тысяч случаев заражения COVID-19.

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