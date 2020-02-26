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26.02.2020 21:21
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Я же отец. На рейсе «Милан — Петербург» сцепились два мужчины из-за шестилетнего ребенка

Разные взгляды на воспитание детей стали причиной конфликта на борту самолёта авиакомпании «Россия», прилетевшего из Милана в Петербург 26 февраля. Обстоятельства выясняет транспортная полиция, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

По данным управления, два 36-летних петербуржца во время полёта поругались из-за ребёнка. Одному показалось, что 6-летний мальчик слишком шумно играет. Рассчитывавший отдохнуть в небе клиент авиакомпании высказал своё недовольство отцу. Тот претензию воспринял как личное оскорбление. От словесных оскорблений пассажиры перешли к рукоприкладству.

«Между мужчинами возникла словесная перепалка, переросшая в короткие тычки друг в друга», - так описали их действия в транспортной полиции.

Оба драчуна оказались вменяемыми и адекватно отреагировали на замечания бортпроводников, успокоившись в своих креслах. Однако после посадки их всё равно встретили сотрудники в форме и доставили в дежурную часть.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Ольга Павлова
Обалдеть, какие сракуны понаехавшие эти новые питерцы!
Pex
Парни похоже вы прошли перепись. Поздравляю!
any_5e4cfc41eb9fb
Фонтанка, а кто мне ник "поправил" ? Кинстинтинофф?
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