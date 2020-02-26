Я же отец. На рейсе «Милан — Петербург» сцепились два мужчины из-за шестилетнего ребенка

Разные взгляды на воспитание детей стали причиной конфликта на борту самолёта авиакомпании «Россия», прилетевшего из Милана в Петербург 26 февраля. Обстоятельства выясняет транспортная полиция, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.



По данным управления, два 36-летних петербуржца во время полёта поругались из-за ребёнка. Одному показалось, что 6-летний мальчик слишком шумно играет. Рассчитывавший отдохнуть в небе клиент авиакомпании высказал своё недовольство отцу. Тот претензию воспринял как личное оскорбление. От словесных оскорблений пассажиры перешли к рукоприкладству.