Я же отец. На рейсе «Милан — Петербург» сцепились два мужчины из-за шестилетнего ребенка
Разные взгляды на воспитание детей стали причиной конфликта на борту самолёта авиакомпании «Россия», прилетевшего из Милана в Петербург 26 февраля. Обстоятельства выясняет транспортная полиция, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.
По данным управления, два 36-летних петербуржца во время полёта поругались из-за ребёнка. Одному показалось, что 6-летний мальчик слишком шумно играет. Рассчитывавший отдохнуть в небе клиент авиакомпании высказал своё недовольство отцу. Тот претензию воспринял как личное оскорбление. От словесных оскорблений пассажиры перешли к рукоприкладству.
«Между мужчинами возникла словесная перепалка, переросшая в короткие тычки друг в друга», - так описали их действия в транспортной полиции.
Оба драчуна оказались вменяемыми и адекватно отреагировали на замечания бортпроводников, успокоившись в своих креслах. Однако после посадки их всё равно встретили сотрудники в форме и доставили в дежурную часть.