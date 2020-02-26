Смольный замкнет экотропу. Маршрут в заказнике «Сестрорецкое болото» продлят за 4 млн рублей

Дирекция особо охраняемых природных территорий нашла подрядчика, который создаст в Петербурге вторую часть экологического маршрута в заказнике «Сестрорецкое болото». Как следует из данных портала госзакупок, 26 февраля победителем конкурса была признана компания «Мегаполис».



Она взялась выполнить работы за 3,9 млн рублей, снизив стартовую цену на 21,5%.

Согласно конкурсной документации, тропа будет представлять собой пешеходный настил на стальном каркасе со свайно-винтовым фундаментом, мостки, смотровые площадки, информационные стенды. Она продлит уже имеющийся маршрут по «Сестрорецкому болоту» на 2 километра и сделает его кольцевым.