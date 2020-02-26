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26.02.2020 21:00
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Смольный замкнет экотропу. Маршрут в заказнике «Сестрорецкое болото» продлят за 4 млн рублей

Дирекция особо охраняемых природных территорий нашла подрядчика, который создаст в Петербурге вторую часть экологического маршрута в заказнике «Сестрорецкое болото». Как следует из данных портала госзакупок, 26 февраля победителем конкурса была признана компания «Мегаполис».

Она взялась выполнить работы за 3,9 млн рублей, снизив стартовую цену на 21,5%.

Согласно конкурсной документации, тропа будет представлять собой пешеходный настил на стальном каркасе со свайно-винтовым фундаментом, мостки, смотровые площадки, информационные стенды. Она продлит уже имеющийся маршрут по «Сестрорецкому болоту» на 2 километра и сделает его кольцевым.

Работы нужно выполнить к середине июля 2020 года. Причем заказчику предписано доставлять стройматериалы вручную, по защитным матам , чтобы не повредить поверхность болота и лесных участков. Строители должны использовать болотоступы или снегоступы.

Заказник «Сестрорецкое болото» – самая крупная особо охраняемая природная территория в Санкт-Петербурге. Первую часть маршрута в заказнике открыли в 2019-м. С неё можно увидеть основные типы болот: низинное, переходное, верховое. Ранней весной на территории болота можно наблюдать тетеревиные тока, летом – журавлей; здесь также встречаются лисы, зайцы и другие животные.

По данным СПАРК, компания «Мегаполис» основана в 2016 году и принадлежит Сергею Кавину. В 2018 году она боролась за право создать первую очередь экотропы «Сестрорецкое болото», но потерпела поражение. При этом «Мегаполис» получал контракты на обслуживание этого и других заказников.

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