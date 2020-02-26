С 1 по 30 апреля вводятся ограничения на проезд тяжёлого транспорта по региональным дорогам Ленинградской области – они будут закрыты на просушку. Весенняя просушка проводится ежегодно и связана с медленным оттаиванием основания дороги после холодов. То, что дороги успели промёрзнуть за эту зиму, демонстрирует, например, такая фотография: на востоке области снега сейчас по колено.
Как сообщает 26 февраля пресс-служба областного дорожного комитета, по асфальтовым дорогам нельзя будет ездить машинам, у которых нагрузка на каждую ось превышает пять тонн, по грунтовым и гравийным – трёхтонным автомобилям. Дело в том, что фуры и самосвалы в период весенних паводков может нанести серьёзный ущерб дорожному покрытию.
Ограничения затрагивают все региональные дороги без исключения. На них будут установлены знаки ограничения веса. Просушку контролируют специалисты ГКУ «Ленавтодор» и районные ремонтно-строительные управления (ДРСУ).
Запрет проезда не распространяется на следующие категории:
– на международные перевозки грузов;
– на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
– на перевозки пищевых продуктов, животных, кормов для животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо, дрова, уголь, щепа, опилки, торф, сжиженный газ), смазочных масел и специальных жидкостей, семенного фонда, мальков рыб, удобрений, почты и почтовых грузов;
– на перевозку опасных грузов, а также грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
– на движение и транспортировку сельскохозяйственной техники, дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, а также работ по содержанию автомобильных дорог;
– на вывоз бытовых отходов из населенных пунктов;
– на движение транспортных средств при эксплуатации магистральных нефте- и газопроводов, линейных газопроводов, линий электропередачи, а также транспорта, необходимого для обслуживания сетей водо- и теплоснабжения населенных пунктов;
– на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.