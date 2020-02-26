Запрет проезда не распространяется на следующие категории:



– на международные перевозки грузов;



– на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;



– на перевозки пищевых продуктов, животных, кормов для животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо, дрова, уголь, щепа, опилки, торф, сжиженный газ), смазочных масел и специальных жидкостей, семенного фонда, мальков рыб, удобрений, почты и почтовых грузов;



– на перевозку опасных грузов, а также грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;



– на движение и транспортировку сельскохозяйственной техники, дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, а также работ по содержанию автомобильных дорог;



– на вывоз бытовых отходов из населенных пунктов;



– на движение транспортных средств при эксплуатации магистральных нефте- и газопроводов, линейных газопроводов, линий электропередачи, а также транспорта, необходимого для обслуживания сетей водо- и теплоснабжения населенных пунктов;



– на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

