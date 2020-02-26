На Инженерной улице, вблизи дома 6, литера А была демонтирована веранда армянского ресторана Menua площадью 47 кв. м. Срок пользования участком у ООО «БЕСТХАУС» окончился в сентябре прошлого года. Но добровольно освободить его предприниматель не пожелал.

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга провел рейд против незаконных террас и веранд ресторанов. Как рассказали в ведомстве 26 февраля, чиновники выявили нарушения еще осенью прошлого года, но поплатился своим имуществом бизнес лишь сейчас.

В Петергофе, на Разводной улице, вблизи дома 29 ККИ снес террасу бистро Appetit площадью более 60 кв. м. Город сдал землю в аренду ИП Кирик Г.К для размещения летнего кафе. Но, по условиям договора, 1-го октября участок должен был быть освобожден.

Кафе «Долина» в Пушкине также поплатилось за желание поработать сверхурочно. Летняя терраса площадью 80 кв. м и пристройка с тандыром 9 кв. м на Гусарской улице, вблизи дома 14, лит. А подлежали демонтажу до 1 октября. Но ООО «Спецтранс» решило продлить сезон без разрешения города. И итоге земельные участки освобождены силами ККИ.

А вот в Сестрорецке чиновникам работать не пришлось. ООО «Ирида-ВС» самостоятельно демонтировало летнее кафе на ул. Мосина, у дома 16, лит. А..

Всем предприятиям грозит штраф за самовольное размещение элементов благоустройства. Также ККИ намерен взыскать с бизнеса расходы на демонтаж.