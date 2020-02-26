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Спорт

26.02.2020 19:14
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РПЛ показала новый кубок чемпиона России по футболу. Прежний навечно остался в Петербурге

 Российская Премьер-лига показала новый кубок, который вручат команде — чемпиону страны по футболу весной текущего года.

В отличие от прошлого трофея, новый кубок не имеет стеклянных элементов и полностью выполнен из металла. Верхняя часть чемпионского кубка представляет собой выполненный из переплетенных лент футбольный мяч с изображенным на нем логотипом РПЛ. 

Предыдущая версия чемпионского кубка вручалась с сезона-2014/15, когда победителем стал «Зенит». Последним его обладателем также стал клуб из Санкт-Петербурга, для которого чемпионский титул-2018/19 стал пятым в российской истории. Таким образом, согласно регламенту, трофей перешел «Зениту» на вечное хранение.

В турнирной таблице чемпионата России после 19 туров лидирует «Зенит», набравший 45 очков. В субботу сине-бело-голубые откроют весеннюю часть турнира игрой с «Локомотивом».

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