РПЛ показала новый кубок чемпиона России по футболу. Прежний навечно остался в Петербурге
Российская Премьер-лига показала новый кубок, который вручат команде — чемпиону страны по футболу весной текущего года.
🏆 Встречайте – новый трофей чемпионов РПЛ.#НовыйТрофей #РПЛ pic.twitter.com/0H931R7Qs7— Российская Премьер-Лига (@premierliga) February 26, 2020
В отличие от прошлого трофея, новый кубок не имеет стеклянных элементов и полностью выполнен из металла. Верхняя часть чемпионского кубка представляет собой выполненный из переплетенных лент футбольный мяч с изображенным на нем логотипом РПЛ.
Предыдущая версия чемпионского кубка вручалась с сезона-2014/15, когда победителем стал «Зенит». Последним его обладателем также стал клуб из Санкт-Петербурга, для которого чемпионский титул-2018/19 стал пятым в российской истории. Таким образом, согласно регламенту, трофей перешел «Зениту» на вечное хранение.
В турнирной таблице чемпионата России после 19 туров лидирует «Зенит», набравший 45 очков. В субботу сине-бело-голубые откроют весеннюю часть турнира игрой с «Локомотивом».