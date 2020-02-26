Беспилотники выедут на улицы Петербурга уже в марте. Список тестовых регионов вырос до 13
Эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования начнется в Петербурге и Ленинградской области с 1 марта 2020 года. Об этом говорится в постановлении правительства России, опубликованном на официальном портале правовой информации 26 февраля.
Согласно документу, с 1 марта 2020 года эксперимент по опытной эксплуатации «высокоавтоматизированных транспортных средств» стартует на дорогах общего пользования Санкт-Петербурга, Владимирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской и Самарской областей, а также Чувашии, Краснодарского края и Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Последних двух регионов ранее не было в списке на испытания беспилотников. Продлится эксперимент до 1 марта 2022 года.
Ранее в НТИ «Автонет» сообщали, что в Петербурге испытания беспилотников планируются, в том числе, и в центре, а также на КАД и ЗСД. Так, автономный автомобиль Starline на базе Skoda Superb планируется тестировать, среди прочего, на Невском и Литейном проспектах.
С 1 декабря 2018 года такие испытания проводятся в Москве и Татарстане. Завершатся они там тоже 1 марта 2022 года. Таким образом, всего в эксперименте будут участвовать 13 регионов России.