Беспилотники выедут на улицы Петербурга уже в марте. Список тестовых регионов вырос до 13

Эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования начнется в Петербурге и Ленинградской области с 1 марта 2020 года. Об этом говорится в постановлении правительства России, опубликованном на официальном портале правовой информации 26 февраля.



Согласно документу, с 1 марта 2020 года эксперимент по опытной эксплуатации «высокоавтоматизированных транспортных средств» стартует на дорогах общего пользования Санкт-Петербурга, Владимирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской и Самарской областей, а также Чувашии, Краснодарского края и Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Последних двух регионов ранее не было в списке на испытания беспилотников. Продлится эксперимент до 1 марта 2022 года.