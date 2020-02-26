Сводит на нет воспитательную работу. Учителя пожаловались Путину на «Пусть говорят»

Российские учителя пожаловались Владимиру Путину на ток-шоу «Пусть говорят» и ему подобные. По их мнению, такие программы развращают детей, показывают неправильные модели поведения в семье и сводят на нет всю воспитательную работу в школе.



Слова педагогов президенту передал председатель Госсовета республики Татарстан Фарид Мухаметшин на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию 26 февраля.

«Доведите до руководства страны, что центральное телевидение, каналы государственные тоже не способствуют нашей работе, мы занимаемся воспитанием молодого человека, а вот эти программы, которые идут в самое «смотрибельное» время на государственных каналах и показывают бесконечное количество разводов, делёж в судах… дошли до ДНК: женщина приглашает трех-четырех мужчин и пытается установить отцовство — нашу воспитательную работу эти каналы нивелируют», — привел жалобы учителей председатель Госсовета РТ.