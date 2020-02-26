Сводит на нет воспитательную работу. Учителя пожаловались Путину на «Пусть говорят»
Российские учителя пожаловались Владимиру Путину на ток-шоу «Пусть говорят» и ему подобные. По их мнению, такие программы развращают детей, показывают неправильные модели поведения в семье и сводят на нет всю воспитательную работу в школе.
Слова педагогов президенту передал председатель Госсовета республики Татарстан Фарид Мухаметшин на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию 26 февраля.
«Доведите до руководства страны, что центральное телевидение, каналы государственные тоже не способствуют нашей работе, мы занимаемся воспитанием молодого человека, а вот эти программы, которые идут в самое «смотрибельное» время на государственных каналах и показывают бесконечное количество разводов, делёж в судах… дошли до ДНК: женщина приглашает трех-четырех мужчин и пытается установить отцовство — нашу воспитательную работу эти каналы нивелируют», — привел жалобы учителей председатель Госсовета РТ.
Бизнес Online пишет, что Мухаметшин предложил показывать ток-шоу после полуночи, когда малыши и учащиеся школ уже спят. Путин с мнением преподавателей согласился.
«Постараемся на это повлиять. Не могу не согласиться с учителями. Действительно, иногда это… У меня, к сожалению или к счастью, нет времени смотреть все это, и я не смотрю, но люди-то смотрят. Я понимаю, о чем они говорят, и я с ними солидарен», — ответил Путин.
Путин после жалобы учителей на программу «Пусть говорят»: Действительно, иногда это... У меня, к сожалению или к счастью, нет времени смотреть все это, и я не смотрю, но люди-то смотрят. Я понимаю, о чем они говорят, и я с ними солидарен pic.twitter.com/L8DlCYWmlE— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 26, 2020