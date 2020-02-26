Саратовских подростков арестовали за подготовку бойни в школе

Подростки, задержанные по подозрению в подготовке бойни в саратовской школе, арестованы по решению городского суда, сообщает СУ СК РФ по Саратовской области вечером 26 февраля.



14-летний и 15-летний фигуранты отправлены под стражу до 25 апреля. В отношении их возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и пунктам «а» и «ж» части 2 статьи 105 («Приготовление убийства двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.



Ранее ФСБ обнародовала оперативное видео допроса задержанных подростков. На кадрах сотрудник ФСБ зачитывает задержанным предупреждение об уголовной ответственности за ложный донос. Затем силовики исследуют охотничье ружье, изъятое у подростков. Один из них заявил на допросе, что год назад заинтересовался идеологией массовых убийств в школах. Целью бойни в школе он назвал месть. Второй сообщил на допросе, что нападение было запланировано на май.