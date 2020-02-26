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Происшествия

26.02.2020 18:31
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ГИБДД: В автобусе, перевернувшемся по дороге в Петербург, пострадали пять человек

В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Бокситогорском районе Ленинградской области. Их уже пять человек. Степень тяжести их травм уточняется.

Авария произошла, напомним, 26 февраля около 15:30 на 10-м километре дороги Бокситогорск — Батьково. Автобус «Вольво», следовавший по маршруту Бокситогорск — Санкт-Петербург съехал в кювет и опрокинулся: по предварительной версии УГИБДД, 49-летний водитель не справился с управлением.

Кадр из видео, предоставленного УГИБДД по СПб и ЛО
Кадр из видео, предоставленного УГИБДД по СПб и ЛО
Фото ГУ МЧС по Ленобласти
Фото ГУ МЧС по Ленобласти

Ранее сообщалось о двух пострадавших. В момент аварии в салоне автобуса находились 11 пассажиров.

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