ГИБДД: В автобусе, перевернувшемся по дороге в Петербург, пострадали пять человек
В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Бокситогорском районе Ленинградской области. Их уже пять человек. Степень тяжести их травм уточняется.
Авария произошла, напомним, 26 февраля около 15:30 на 10-м километре дороги Бокситогорск — Батьково. Автобус «Вольво», следовавший по маршруту Бокситогорск — Санкт-Петербург съехал в кювет и опрокинулся: по предварительной версии УГИБДД, 49-летний водитель не справился с управлением.
Ранее сообщалось о двух пострадавших. В момент аварии в салоне автобуса находились 11 пассажиров.