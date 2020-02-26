В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Бокситогорском районе Ленинградской области. Их уже пять человек. Степень тяжести их травм уточняется.



Авария произошла, напомним, 26 февраля около 15:30 на 10-м километре дороги Бокситогорск — Батьково. Автобус «Вольво», следовавший по маршруту Бокситогорск — Санкт-Петербург съехал в кювет и опрокинулся: по предварительной версии УГИБДД, 49-летний водитель не справился с управлением.