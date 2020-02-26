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26.02.2020 18:23
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Facebook начнет блокировать рекламу о лечении коронавируса

Социальная сеть Facebook ужесточила правила размещения рекламы для борьбы с паникой и распространением дезинформации о коронавирусе, пишет 26 февраля RNS со ссылкой на Business Insider. Соцсеть будет блокировать сообщения, которые предлагают «срочно» узнать гарантированный способ лечения от вируса.

«Недавно мы внедрили правила, которыми запрещается реклама с упоминанием коронавируса... например, заявляется об ограниченных поставках (лекарств) или которая гарантирует лечение и профилактику», — сообщил представитель Facebook.

Согласно последним данным органов системы здравоохранения Китая, число погибших после заражения новым коронавирусом в стране увеличилось за сутки до 2 715 человек, сообщало издание South China Morning Post. Всего в мире зарегистрировано 80 970 случаев заражения китайским коронавирусом. При этом 2 764 человека скончались, а почти 30 тыс. человек выздоровели. В России зафиксировано два случая коронавируса, оба пациента после выздоровления были выписаны из больниц.

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