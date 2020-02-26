Facebook начнет блокировать рекламу о лечении коронавируса

Социальная сеть Facebook ужесточила правила размещения рекламы для борьбы с паникой и распространением дезинформации о коронавирусе, пишет 26 февраля RNS со ссылкой на Business Insider. Соцсеть будет блокировать сообщения, которые предлагают «срочно» узнать гарантированный способ лечения от вируса.

«Недавно мы внедрили правила, которыми запрещается реклама с упоминанием коронавируса... например, заявляется об ограниченных поставках (лекарств) или которая гарантирует лечение и профилактику», — сообщил представитель Facebook.