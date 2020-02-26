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Происшествия

26.02.2020 17:37
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Автобус из Петербурга в Череповец перевернулся на повороте под Бокситогорском

Междугородный автобус, перевозивший пассажиров из Петербурга, попал в ДТП в Бокситогорском районе Ленинградской области днем 2 февраля. Пострадали два человека.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около половины четвертого часа дня на 10-м километре дороги Бокситогорск — Батьково. По предварительным данным, 49-летний водитель автобуса Volvo не справился с управлением на левом закруглении дороги, и в результате машину занесло, и она опрокинулась.

В момент ДТП в автобусе находились 11 пассажиров. Медицинская помощь потребовалась двум женщинам, ее оказали на месте.

По данным 47News, попавший в аварию автобус следовал из Петербурга в Череповец, выполняя межрегиональный рейс.

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