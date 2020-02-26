«Нет возможности проверять всех». Из-за коронавируса Абхазия закрыла въезд всем иностранцам, кроме россиян

Власти Абхазии решили ввести свои ограничения для борьбы с распространением 2019-nCoV. Меры не коснутся россиян, так как власти РФ контролируют ситуацию.



«В связи с распространением в мире коронавируса на границе Абхазии будет объявлен карантин. Запрет на въезд на территорию республики коснется всех иностранных граждан, за исключением граждан России», — сообщает 26 февраля Sputnik Абхазия.

Главный санитарный врач республики Людмила Скорик объяснила столь радикальный шаг тем, что «нет возможности» для проверки всех въезжающих. «Проводить обследование на территории Республики Абхазии всех иностранных граждан, которые к нам сюда приезжают, мы не имеем возможности, а вот запрет даст нам защиту», — уточнила она. По ее оценкам, Россия «контролирует вирус», поэтому россиян бан не коснется.