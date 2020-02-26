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Происшествия

26.02.2020 17:18
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Каршеринг на Стачек «обломался» о маршрутку, а на Руставели его собрата заперли мусоркой

Новые серии «приключений» каршеринговых автомобилей — двух «Кашкаев» одного сервиса — представляют очевидцы днём 26 февраля в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», одна за другой.

На Комсомольской площади Nissan Qashqai «Яндекс.Драйва» на небольшой скорости врезался в маршрутку, не дав ей подъехать к остановке, рассказывает подписчик группы. Обломки передней части «Ниссана» разлетелись метра на три, «фару аж с мясом вырвало, висит, грустно мигает, а маршрутке ноль повреждений, среди пятен ржавчины даже не найти, где след аварии», пишет очевидец. Судя по всему, обошлось без пострадавших.

«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Другой Nissan Qashqai, наоборот, в целости и сохранности «хранится в домике» во дворе дома 26 по улице Руставели — проезд ему перегородил мусорный контейнер. «Работяга разозлился, что каршеринг перекрыл возможность забрать мусорку, и заблокировал его и ещё пару машин», — пишут в «ДТП и ЧП»

«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

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