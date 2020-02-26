Новые серии «приключений» каршеринговых автомобилей — двух «Кашкаев» одного сервиса — представляют очевидцы днём 26 февраля в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», одна за другой.



На Комсомольской площади Nissan Qashqai «Яндекс.Драйва» на небольшой скорости врезался в маршрутку, не дав ей подъехать к остановке, рассказывает подписчик группы. Обломки передней части «Ниссана» разлетелись метра на три, «фару аж с мясом вырвало, висит, грустно мигает, а маршрутке ноль повреждений, среди пятен ржавчины даже не найти, где след аварии», пишет очевидец. Судя по всему, обошлось без пострадавших.