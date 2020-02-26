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26.02.2020 16:28
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Коронавирус пробрался на Аравийский полуостров. Кувейт закрыл свои порты для судов из пораженных стран

После 25 случаев заражения 2019-nCoV арабское государство на берегу Персидского залива закрыло свои порты для судов из стран, которые поражены коронавирусом.

«Кувейт запретил иностранным судам, за исключением перевозящих нефть, заходить в свои порты, если они прибыли из стран с коронавирусом», — сообщает 26 февраля Al Arabiya.

Под бан попали суда из Южной Кореи, Италии, Таиланда, Сингапура, Японии, Китая, Гонконга и Ирака. Кувейт, бюджет которого почти наполовину связан с нефтяной отраслью, решил не накладывать ограничения на нефтяные танкеры.

По сообщениям газеты Al Anba, в Кувейте уже 25 заразившихся. Минздрав страны рапортует, что значительная часть из них посещала Иран.

Ранее другое государство Аравийского полуострова — Саудовская Аравия — рассказало о подозрении на 2019-nCoV у 30 индийских медсестер.

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