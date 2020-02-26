Первого «Витязя» отправили служить в Гатчину

Первый комплекс ПВО С-350 «Витязь» будет охранять небо Петербурга, расчеты зенитных ракетных войск начали осваивать его в учебном центре в Гатчине, сообщили в среду журналистам в Минобороны.
«Первый новейший комплекс зенитных ракетных войск С-350 «Витязь» поступил в состав ВКС — недавно комплекс прибыл в учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине», — цитирует оборонное ведомство России агентство ТАСС.
В Гатчине боевые расчеты будут обучаться применению нового комплекса. В частности, уточнили в Минобороны, в учебном центре уже проведена тренировка по обнаружению и уничтожению условного воздушного противника. «Боевой расчет ЗРК С-350 продемонстрировал свои навыки, уничтожил электронными пусками условного противника и совершил марш в новый позиционный район», — уточнили в министерстве.
Боевые стрельбы из «Витязей» были проведены ранее на военном полигоне в Астраханской области в ходе приемки комплекса у промышленности.
С-350 «Витязь», 50Р6А — российский зенитный ракетный комплекс средней дальности нового поколения, разработанный концерном «Алмаз-Антей» для российских ПВО. Комплекс предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и с баллистическими целями. Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами. Планируется, что «Витязь» заменит С-300ПС (дальность поражения — до 75–200 км) и Бук-М1–2 (дальность поражения — 45 км по дальности и до 25 км по высоте).