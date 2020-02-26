Первого «Витязя» отправили служить в Гатчину

Первый комплекс ПВО С-350 «Витязь» будет охранять небо Петербурга, расчеты зенитных ракетных войск начали осваивать его в учебном центре в Гатчине, сообщили в среду журналистам в Минобороны.



«Первый новейший комплекс зенитных ракетных войск С-350 «Витязь» поступил в состав ВКС — недавно комплекс прибыл в учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине», — цитирует оборонное ведомство России агентство ТАСС.



В Гатчине боевые расчеты будут обучаться применению нового комплекса. В частности, уточнили в Минобороны, в учебном центре уже проведена тренировка по обнаружению и уничтожению условного воздушного противника. «Боевой расчет ЗРК С-350 продемонстрировал свои навыки, уничтожил электронными пусками условного противника и совершил марш в новый позиционный район», — уточнили в министерстве.

